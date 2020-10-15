مجلس الوزراء يوافق على الشروع ببناء منفذ سفوان وفق المنحة الكويتية

2020/10/15 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني عن موافقة مجلس الوزراء للشروع بالبدء على بناء منفذ سفوان الحدودي وفق المنحة المقدمة من دولة الكويت.

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