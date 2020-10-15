بالصور.. ضبط نفق سري بين ديالى وصلاح الدين لخزن العبوات والمواد المتفجرة

2020/10/15 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الخميس، عن ضبط نفق سري بين ديالى وصلاح الدين استغله داعش لتخزين العبوات والمواد المتفجرة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة نفذت عملية تشميط مباغتة في عمق حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين وعثرت على نفق سري احتوى على 7 عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة 5 لتر و 6 عبوات محلية الصنع و2 مسطرة تفجير ورشاشة عيار 23 ملم و 150 اطلاقة من عتادها بالإضافة إلى 2 رمانة محلية الصنع”.

واضاف، ان “النفق كان مصدر مهم للعبوات والذخائر والمتفجرات لخلايا داعش التي تتسلل من صلاح الدين صوب ديالى مؤكدا بان النفق تم تدميرها بالكامل من قبل الجهد الهندسي”.،انتهى 25 ف

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