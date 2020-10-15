اسعار الذهب ترتفع عند التسوية بنسبة 0.2 بالمئة

2020/10/15 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع بيانات اقتصادية ومخاوف كورونا.

وكانت أسعار المعدن تراجعت خلال التعاملات مع قوة الدولار الأمريكي، لكنها تحولت للارتفاع عند التسوية تزامناً مع تراجع الأسهم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أسابيع.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأنه من غير المتوقع التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز قبل انتخابات الرئاسة، محطماً بذلك آمال اقتراب المساعدات للاقتصاد المتضرر جراء الوباء.

ويأتي أداء الذهب مع تزايد إصابات كورونا خاصة في أوروبا وفرض حظر تجوال في فرنسا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1908.90 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1892 دولارا خلال الجلسة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 1905.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 93.68.

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