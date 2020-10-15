قد يستعينون بالأميركان .. تعطل مولد كهرباء في محطة فضاء روسية تضم أربعة روّاد

2020/10/15 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعطل في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية جهاز ينتج الأوكسجين لرواد الفضاء الروس.



وقال مصدر في المجمع الفضائي الروسي نقلاً عن محادثات دارت بين أحد رواد الفضاء الروس ومركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو، إن "العطل لا يهدد حياة أفراد طاقم المحطة، إذ تتوفر في المحطة الفضائية احتياطيات كافية للأوكسجين، وعلاوة على ذلك فإن القطاع الأمريكي للمحطة يمتلك جهازا آخر ينتج الأوكسجين".

وتابع، أن "رواد الفضاء الروس كانوا قد أفادوا في 12 أكتوبرالجاري بارتفاع درجة الحرارة في وحدة زفيزدا الروسية بالمحطة الفضائية الدولية".

وأضاف، "قبل ذلك بيوم واحد تعطل المرحاض الروسي في المحطة الفضائية، ما أجبر رواد الفضاء الروس إلى استخدام المرحاض الأميريكي، ومن ثم استطاعوا الرواد إصلاح مرحاضهم".

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشيت، إيفان فاغنر، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود – سفيرتشكوف ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كسيدي، كاتلين روبنس.

RT

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