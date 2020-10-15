مسلحون يهاجمون ​صيدلية في محافظة عراقية (فيديو)

2020/10/15 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهر شريط فيديو حصل عليه قناة ان ار تي، الاربعاء، قيام مسلحين بإقتحام صيدلية في اربيل ، والاعتداء على الصيدلي والعمال بالضرب والركل.

وذكر شاهد عيان لـ قناة ان ار تي، اليوم (15 تشرين الاول 2020)، ان "مسلحين قاما بإقتحام احدى الصيدليات في شارع (لاوان سيتي) وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وضرب الصيدلاني والعمال مسددا لهم عددا من اللكمات والركلات داخل المحل اثناء مزاولة اعمالهم".

واضاف، ان "المسلحين عضوان في قوات بيشمركة كوردستان".

من جهتها اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، فتح تحقيق بشأن فيديو الاعتداء على منتسب صيدلية في محافظة اربيل .

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