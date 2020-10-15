الماركسية والخيال العلمي... خطأ في النظرية؟! أم حملة رأسمالية؟! - حسين محمود التلاوي

2020/10/15 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي يرى الكثير من النقاد والمتخصصين أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الماركسية العلمية والخيال العلمي؛ فيقولون إن الهدف الرئيسي من كلا الاتجاهين هو تأسيس مجتمع طوباوي Utopian Society تسود فيه العدالة الاجتماعية، ولا يعاني فيه البشر من الفوارق الطبقية، ويصير فيه الجميع سواءً يعيشون في سعادة أبدية.



لكن هناك من يرى أن الاتجاهين "يبيعان الوهم"؛ فلا يمكن للبشر أن يعيشوا في مجتمع بلا مشكلات، ولا ي ......





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