مطعم يخلط وجباته بمواد سحرية ومسؤول صحي يجيزها بشرط غريب!!

2020/10/15 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رد مسؤول صحي، على شكوى بخصوص قيام مطعم في العاصمة بغداد بخلط وجباته بـ "مواد سحرية" مزعومة.

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