2020/10/15 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ردت دائرة صحة الانبار، اليوم الخميس، بنفي الانباء المتداولة حول وفاة مصاب بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة نتيجة استخدامه العلاج الروسي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تسبب اللقاح الروسي بوفيات كثيرة في الفلوجة؟.. صحة الأنبار ترد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تسبب اللقاح الروسي بوفيات كثيرة في الفلوجة؟.. صحة الأنبار ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).