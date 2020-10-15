وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية


وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية
2020/10/15 | 22:23 - المصدر: شفق نيوز
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