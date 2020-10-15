الاتهامات تلاحق رونالدو من قبل الحكومة الإيطالية

2020/10/15 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

وجه وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، اللوم إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بعد إصابته بفيروس كورونا، معتبرا أن اللاعب قد خرق البروتوكول الطبي.

وأعلن فينتشنزو سبادافورا اليوم الخميس، أن كريستيانو رونالدو قد يكون خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

وقال فيتشنزو سبادافورا في تصريح لراديو “أونو” ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الإجراءات الصحية من خلال ذهابه الى البرتغال وعودته منها فأجاب: “نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك”.

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في أحد الفنادق بعد أن تبين إصابة اثنين من زملائهم بـ”كوفيد-19″.

وبحسب الصحف الإيطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة بسبب ما قام به.

أما في ما يتعلق بعودته إلى تورينو يوم أمس الأربعاء، بعد يوم من إعلان إصابته رسميا بفيروس كورونا في معسكر المنتخب البرتغالي، فقد عاد رونالدو “على متن طائرة طبية سمحت لها السلطات المختصة” كما ذكر نادي يوفنتوس.

وأكد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي اليوم الخميس، بأن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالبا من “وزارتي الصحة والداخلية” الكشف عن الخرق الذي قام به رونالدو.

وكشف الاتحاد البرتغالي بأن رونالدو لا يعاني من أي أعراض.



وبحسب القوانين الإيطالية، يتعين عليه حجر نفسه 10 أيام على الأقل ويستطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضع لفحص جديد تأتي نتيجته سلبية.

وسيغيب رونالدو بالتأكيد عن مباراة فريقه ضد كروتوني في الدوري المحلي السبت، ثم عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

لكن السؤال الذي يطرحه عشاق النادي الإيطالي الشمالي العريق يتعلق بإمكانية مشاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشلونة الإسباني ومواجهة نجم الأخير الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري الأبطال يوم 28 أكتوبر الجاري من عدمها، علما بأن بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” يوصي بوجوب إبراز أي لاعب بأنه ليس مريضا بوباء “كوفيد-19” قبل أسبوع من موعد إقامة المباراة.



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