عدد الطائرات العابرة والمقبلة للاجواء العراقية في شهر

2020/10/15 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل الاتحادية، يوم الخميس، إحصائيات شهر أيلول المنصرم الخاصة بالطائرات العابرة والمقبلة والمغادرة للاجواء العراقية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية بلغ اكثر من 7500 طائرة خلال ايلول المنصرم مؤكدة، انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي من دون اي عارض او تلكؤ يذكر".

وأضاف البيان: أن "الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات امنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية، ما يسهم في استقطاب شركات الطيران"، موضحة أن "عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ 2636 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المقبلة والمغادرة 1315 طائرة خلال شهر أيلول الماضي".

PUKmedia عن اعلام وزارة النقل‌

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