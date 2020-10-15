2020/10/15 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – قال كبير المفاوضين البريطانيين حول ملف بريكست ديفيد فروست الخميس إن بلده يشعر بـ”خيبة أمل إزاء خلاصات القمة الأوروبية” حول المفاوضات التجارية لما بعد بريكست.وأضاف فروست على تويتر أنه “متفاجئ من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ملتزما بالعمل المكثّف” للوصول إلى اتفاق ومن طلب دول التكتل أن تبذل لندن جهودا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تعرب عن “خيبة أمل” إزاء خلاصات القمة الأوروبية في ملف بريكست) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تعرب عن “خيبة أمل” إزاء خلاصات القمة الأوروبية في ملف بريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).