2020/10/15 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحملت "وثيقة الأمن القضائي" توقيع رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ونشرها موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة.وشددت الوثيقة على "الشفافية" في العملية القضائية، وتشمل حق حرية اختيار محام و"مبدأ قرينة البراءة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فيديو مهين.. إيران تزعم حظر "التعذيب" وناشطون يردون على "النكتة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فيديو مهين.. إيران تزعم حظر "التعذيب" وناشطون يردون على "النكتة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).