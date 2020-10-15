المالية النيابية تكشف عن مجمل ديون العراق وحصة الفرد الواحد

2020/10/15 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ارتفاع ديون العراق الى 55 تريليون دينار و 30 مليار دولار، حصة الفرد الواحد منها 3000 دولار.

وذكر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم (15 تشرين الاول 2020)، إن "العراق كان مديونا بـ 40 ترليون دينار داخلي و25 مليار دولار خارجي قبل التصويت على قانون الاقتراض، وبعد الموافقة على قانون الاقتراض ( 15 ترليون دينار و5 مليار دولار)، اصبح العراق مديونا بـ 55 ترليون دينار و 30 مليار دولار".

وأضاف، أنه "في حال الموافقة على قانون الاقتراض الجديد 41 ترليون دينار سيكون الدين الكلي 96 ترليون دينار و30 مليار دولار دين على الحكومة، بإستثناء أكثر من 40 مليار دولار هذه ديون الخليج الخاصة بحرب ايران".

واوضح، أنه "إذا قمنا بتقسيم هذه الديون على عدد السكان سيكون دين كل فرد والطفل العراقي حين يولد 3000 دولار للخارج وللمصارف العراقية".

ا.ح

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