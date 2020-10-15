البنك المركزي يعلن اطلاق مبادرتين لشراء الوحدات السكنية

2020/10/15 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن البنك المركزي، الخميس، اطلاق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية، الاولى للمصارف القطاعية، والاخرى للمصارف الخاصة.

وذكر مدير المكتب الاعلامي للبنك المركزي، أيسر جبار، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، إن "مبادرة السكن تضم نوعين، النوع الاول ذهب لصندوق الاسكان والمصرف العقاري، والنوع الثاني ذهب للمصارف الخاصة".

وأضاف جبار، أن "المواطن أو الموظف الموطن راتبه لدى المصارف الخاصة، يستطيع أخذ 100 مليون دينار، تقسط لمدة 15 سنة لشراء وحدات سكنية، وبفائدة 3 بالمئة".

وتابع، أن "القرض الثاني هو صندوق الإسكان والمصرف العقاري، حيث رفعنا سقف التقسيط من 10 إلى 15 سنة، أما قيمة القرض فيحدده صندوق الاسكان والمصرف العقاري".

وأشار جبار، إلى أن "البنك المركزي خصص 6 ترليونات منذ عام 2015 لاطلاق مبادرتين الاولى مبادرة خمسة ترليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة".

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