محدث.. النفط يقلص خسائره عند التسوية بعد بيانات المخزونات

2020/10/15 | 22:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

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