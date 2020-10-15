2020/10/15 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن تصدير قرابة (60) الف طن من التمور الى مختلف دول العالم ومنها تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات فضلا عن وجبات أخرى تصدر للصين وبنكلاديش وغيرها.





وقالت الوزارة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “طلبات التصدير بلغت ( 65) طلبا، حيث تم فسح المجال لهم للتصدير وفقا للتعليمات النافذة وحصولهم على كل المستمسكات الأصولية والأذن بالتصدير فضلا عن اجازات السلامة وبالتنسيق مع الدوائر الزراعية المتخصصة”، مبينا ان “الكميات المصدرة وصلت الى (60) الف طن من التمور الى مختلف دول العالم ومنها تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات فضلا عن وجبات أخرى تصدر للصين وبنكلاديش وغيرها”.

وأشارت الوزارة إلى ان “الغرض من إلسماح بالتصدير هو لدعم ميزانية الدولة وتوفير عائدات مالية غير البترول سيما بعد اضطراب السوق العالمي وانخفاض أسعار النفط الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد وحركة السوق”، لافتة الى أن “الهدف الآخر المتحقق من السماح بتصدير التمور هو تشجيع أصحاب البساتين وتوفير الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم والعمل على عودتهم إلى بساتينهم التي هجرت سابقا فضلا عن إنشاء بساتين جديدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن تصدير 60 الف طن من التمور الى مختلف دول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن تصدير 60 الف طن من التمور الى مختلف دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).