2020/10/15 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} وصل التمر العراقي الى بلد {التنين} {الحيواني الأسطوري} في الصين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمر العراقي يصل الى {التنين}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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