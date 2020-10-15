2020/10/15 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل التمر العراقي الى بلد {التنين} {الحيواني الأسطوري} في الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمر العراقي يصل الى {التنين}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التمر العراقي يصل الى {التنين}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).