2020/10/15 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترح موقع "تي 3" التقني قائمة تضم 5 أطعمة وصفها بـ "الخارقة"، قال إنها تتميز بمحتواها الغني بالفيتامينات تساعد على اتباع نظام غذائي صحي ومنيع ضد الأمراض.

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