الزراعة تعلن تصدير 60000 طن من التمور الى مختلف دول العالم

2020/10/15 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة عن تصدير قرابة (60000) طن من التمور الى مختلف دول العالم ومنها تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات فضلا عن وجبات أخرى تصدر للصين وبنكلاديش وغيرها.

وبينت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن طلبات التصدير بلغت ( 65) طلبا، حيث تم فسح المجال لهم للتصدير وفقا للتعليمات النافذة وحصولهم على كل المستمسكات الأصولية والأذن بالتصدير فضلا عن اجازات السلامة وبالتنسيق مع الدوائر الزراعية المتخصصة.

كما أشارت الوزارة إلى ان الغرض من إلسماح بالتصدير هو لدعم ميزانية الدولة وتوفير عائدات مالية غير البترول سيما بعد اضطراب السوق العالمي وانخفاض أسعار النفط الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد وحركة السوق.

فيما أوضحت الوزارة أن الهدف الآخر المتحقق من السماح بتصدير التمور هو تشجيع أصحاب البساتين وتوفير الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم والعمل على عودتهم إلى بساتينهم التي هجرت سابقا فضلا عن إنشاء بساتين جديدة.

لافتة إلى أن الوزارة مستمرة باستلام الطلبات وهي تعمل على إيجاد طرق تسويقية حديثة تعيد للتمور العراقية مكانتها في السوق العالمية.

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