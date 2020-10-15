العبودي يبحث مع شبكة الاعلام معوقات وتحديات العمل الاعلامي

2020/10/15 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

زار وفد لجنة الاتصالات والاعلام النيابية اليوم الخميس ، ممثلا بالنائب نعيم العبودي رئيس اللجنة رافقته النائب اقبال عدنان حسان.

والتقى وفد لجنة الاتصالات والاعلام رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم ، وتباحث معه حول معوقات وتحديات العمل الاعلامي ،والخطاب الاعلامي الرسمي الموجه من خلال شبكة الاعلام العراقي بكل تشكيلاتها المرئية والمسموعة والمكتوبة وسبل تطويرها .

من جانبه اكد السيد رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب نعيم العبودي بضرورة العمل الجاد لتجاوز العقبات ووضع سقف زمني للمشاريع التطويرية لتنعكس إيجاباً على الشاشة التلفزيونية.

وقام وفد اللجنة الزائر بجولة ميدانية داخل شبكة الاعلام العراقي والاطلاع على سير العمل من الداخل ، والاطلاع على منجزات الشبكة خلال الاشهر القليلة الماضية ، فضلا عن مناقشة الوفد التخصيصات المالية لشبكة الاعلام في ظل الوضع الاقتصادي الراهن بأقل ضغوطات ممكنة .

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