الشيماء.. اضطهاد بسبب

2020/10/15 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ حساب الشيماء في نشر تغريدات استغاثة منذ أيام، تطالب جهات حقوقية بالتدخل لمنع ترحيله/ا من تركيا إلى الأردن، خوفا من تكرار معاناته/ا مع الأهل من جانب، والسلطات الحكومية من جانب آخر.

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