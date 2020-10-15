الصحة.. توضح سبب إنخفاض نسب الوفيات بكورونا

2020/10/15 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، ان علاجي "افيفافير الروسي وريمدسفير الأميركي" خفضا نسب الوفيات بفيروس كورونا من 5% الى 2.8 %.

وذكر مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير، في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 تشرين الاول 2020)، ان "هناك تنسيقا بين وزارة الصحة مع وزارتي التربية والتعليم العالي بخصوص العام الدراسي الجديد وهناك شروط حددتها منظمة الصحة العالمية بشأن استئناف الدوام واوصلناها لوزارة التربية وفي مقدمتها التشديد على ارتداء الكمامات".

وحذر عبد الأمير، من "ان الأطفال الذي قد يتعرضون للإصابة وينقلون الفيروس لأهليهم"، مشددا على ضرورة "اتخاذ الحذر والتشديد عليهم بالالتزام ان عادت المدارس".

واوضح، أن "الوزارتين (الصحة والتربية) هما من تحددان موعد عودة الدوام وفي حال كانت معدلات الإصابة في الشتاء ضمن المعدل الحالي والبالغ 4 الاف اصابة فسنسيطر على الموقف، لكن ان زاد فالامر سيكون معقدا".

وتابع، أن "10% من عدد المصابين الكلي يرقدون في المستشفيات ولدينا اكثر من 10 الاف سرير إضافي والأدوية متوفرة".

وبين، ان "تراجع نسب الوفيات يعود الى نجاعة العلاجات المستخدمة ضمن البروتوكول العلاجي العالمي الذي يضم علاجي (افيفافير الروسي وريمدسفير الأميركي) الامر الذي خفض نسب الوفيات من 5% الى 2.8%.

وبشأن اخر التطورات بخصوص لقاح ضد الفيروس، قال مدير دائرة الصحة العامة، إن "10 شركات وصلت الى المراحل النهائية في انتاج لقاحاتها، واي لقاح يعتمد من الصحة العالمية ستخصص نسبة تكفي 20% من سكان العراق كدفعة أولى"، مبينا ان العراق "يتواصل مع شركات روسية وصينية وأميركية لتوفير اللقاح الذي نتوقع ان يدخل العراق العام المقبل".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، تسجيل 65 حالة وفاة و 3587 اصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 3356 حالة تعاف.

ا.ح

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