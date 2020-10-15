اعتقال امرأة تتاجر بالمخدرات في الكاظمية

2020/10/15 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بان قوة امنية اعتقلت امرأة تتاجر بالمخدرات في الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من استخبارات الداخلية تمكنت من القبض على امرأة وبالجرم المشهود تتاجر بالمخدرات ضمن مدينة الكاظمية ببغداد".

واضاف انه "تم تسليم المرأة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

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