العراق...إفلاس و وجع راس - مؤيد عبد الستار

2020/10/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار في وضع استثنائي أصبحت حكومة الكاظمي خاوية الوفاض من المال والبنين،فاموال النفط تبخرت عاما بعد عام،منها ما سرقه كبار المسؤولين، ومنها ما شفطه تجار العملة من خلال بيع البنك المركزي للدولارات في مزاد العملة الذي يجري على قدم وساق أمام أنظار الملأ.ومنها ما ضاع في مقاولات وهمية هرب بها العديد من المقاولين الى دول الجوار واوربا وامريكا وربما الى جزر الواق واق.إن سرقة المال العام ليست وليدة الساع ......





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