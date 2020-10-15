مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 1 ) - أحمد صبحى منصور

2020/10/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 1 ) مقدمة 1 ـ في خلافة أبى جعفر المنصور شهد عام 145 ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب ، وانتهت الثورة بفشلهما وقتلهما .



2 ـ نعطى تحليلا وتفصيلا : أولا : صراع كهنوتى 1 ـ خلافا للدولة الأموية التي لا ترفع شعارا دينيا كانت الدولة العباسية كهنوتية مؤسسة على النسب للنب ......





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