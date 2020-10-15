بيلاروسيا - كل الدعم للتعبئات ضد حكم لوكاشنكو المطلق ! بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة - المناضل-ة

2020/10/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة بالرغم من قمع بالغ الشراسة (حيث باتت الحصيلة 12 ألف معتقل، ومئات الجرحى، و4 قتلى بالأقل)، تدخلُ انتفاضة سكان بيلاروسيا الجماهيرية أسبوعَها التاسع، ممتدةً في الآن ذاته اجتماعيا وخارج العاصمة مينسك، لكن دون أن تُفلح لحد الساعة في التحول إلى إضراب عام.



منذ تزوير نتائج انتخابات الرئاسة يوم 9 أغسطس/ آب، بهذا البلد ذي 9.5 مليون نسمة الواقع بين الاتحاد الأوربي وروسيا، يُطالب كل أسبوع مئاتُ آلاف المتظاهري ......





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