الثقافة النيابية تطالب الكاظمي وزيدان بحماية الإعلاميين والصحفيين من العصابات الاجرامية

2020/10/15 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة الثقافة والسياحة والاثار الينابية، الخميس، رئيسي مجلسي الوزراء مصطفى الكاظمي والقضاء فائق زيدان والأجهزة الأمنية بحماية الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الاجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .

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