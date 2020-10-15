الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن موجة كورونا الثانية

2020/10/15 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حسمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الجدل بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

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