الأكراد يفرجون عن أكثر من 600 سجين سوري متهمين بـ”الإرهاب” ضمن عفو عام

2020/10/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي (سوريا),-(أ ف ب) – أفرجت قوات سوريا الديموقراطية الخميس عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا معتقلين لديها بتهم متعلقة بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، في إطار عفو عام يتعلق للمرة الأولى بقضايا “إرهاب”.ويقبع في سجون قوات سوريا الديموقراطية، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى […]

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