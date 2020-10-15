الثقافة النيابية تطالب الحكومة والقضاء لحماية الإعلاميين والصحفيين

2020/10/15 | 23:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس القضاء الاعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الاجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .

واطلعت رئيس اللجنة والسادة الاعضاء على بيان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومناشدات الاعلامي الدكتور صباح علال زاير الذي تعرض إلى تهديدات بالتصفية الجسدية هو وعائلته من جهات مجهولة بسبب عمله الإعلامي في شبكة الاعلام العراقي، مشيرة إلى ان الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الحكومة ومجلس القضاء بقضية الدكتور زاير والوصول للجهة المجهولة التي قامت بالتهديد، للحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

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