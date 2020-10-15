الثقافة النيابية تطالب الكاظمي وزيدان بحماية الإعلاميين والصحفيين

2020/10/15 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

طالبت لجنة الثقافة النيابية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بحماية الإعلاميين والصحفيين.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس اللجنة والاعضاء اطلعوا على بيان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومناشدات الاعلامي الدكتور صباح علال زاير الذي تعرض إلى تهديدات بالتصفية الجسدية هو وعائلته من جهات مجهولة بسبب عمله الإعلامي في شبكة الاعلام العراقي"، مشيرة إلى ان "الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة".

واضافت أن "على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الاجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

وأكدت على "ضرورة فتح تحقيق عال المستوى من قبل الحكومة ومجلس القضاء بقضية الدكتور زاير والوصول للجهة المجهولة التي قامت بالتهديد، للحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي".

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