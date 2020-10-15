ذعر وهلع .. مسلح يقتحم صيدلية في أربيل (فيديو)

2020/10/15 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، فتح تحقيق في حادثة اقتحام مسلح صيدلية في أربيل، رفقة شخص آخر. وأدان المتحدث باسم وزارة الصحة آسو حويزي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، هذا الاعتداء، قائلا: إنه "بعد الاعتداء غير الحضاري والبعيد عن الإنسانية، كلف وزير الصحة مديرية التفتيش والمتابعة والقسم القانوني بمتابعة هذا الحادث وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

ودعت صحة الإقليم وزارة الداخلية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق وحياة الأطباء ومنتسبي الصحة وموظفي المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات والأحداث".

كما طالب البيان "المواطنين بأن يتعاملوا مع الكوادر الصحية بروح إنسانية".

وبحسب مقطع فيديو، تابعه "ناس"، فان الهجوم وقع في شارع لاوان ستي وسط أربيل، حيث اعتدى شخصان أحدهما مسلح، على أحد الصيادلة بالضرب المبرح وتحطيم بعض المواد والأدوية.

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