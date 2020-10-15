2020/10/15 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف النظامين السوري والروسي استهدف البنى التحتية المدنية في إدلب..عمدا

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