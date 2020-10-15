تقارير: السودان يطبع العلاقات مع إسرائيل مقابل هذا 'العرض'

2020/10/15 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت تقارير صحفية، الخميس، ان السودان قرر المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل عرض يتضمن فوائد عدة للبلاد.

وقال مصدر مقرب من القيادة السودانية لشبكة "i24News"، اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، ان السودان قرر المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مهلة أميركية تمنح المسؤولين في الخرطوم 24 ساعة لفعل ذلك مقابل رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على رفعه من قائمة دول حظر السفر، والعمل على زيادة المساعدات، والالتزام بتسهيل الاستثمار الخاص، وترتيب مؤتمر استثماري في البلاد، وإعفاء الخرطوم من مليارات الدولارات من الديون للولايات المتحدة، من بين فوائد أخرى، وفقا لتقرير الشبكة.





يشار إلى انه في أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن البلاد لا تريد ربط رفعها من قائمة الإرهاب، التي تعيق الحصول على التمويل الأجنبي لاقتصاد البلاد، مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولم يستبعد قادة السودان إقامة علاقات مع إسرائيل كجزء من العرض الأميركي بتقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار في شكل تخفيف للديون واستثمارات.

من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال محمد حمدان دقلو، لمحطة تليفزيون سوداني 24، في وقت سابق من هذا الشهر، إن بلاده تولي أهمية كبرى لإقامة علاقات مع إسرائيل حتى يمكن رفعها من قائمة الإرهاب الأميركية.

ولا يقيم السودان علاقات مع إسرائيل التي وقعت في 15 أيلول اتفاقين تاريخيين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.





وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وخلال حكم عمر البشير، استقبل السودان على أراضيه إسلاميين متطرفين ولا سيما بن لادن الذي عاش فيه من 1993 إلى 1996 قبل أن ينتقل إلى أفغانستان.

وقد دفع السودان ثمنا لذلك عندما قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه ابتداء من 1990 وأدرجته على قائمتها السوداء للدول المتهمة "برعاية الإرهاب" بحسب موقع "الحرة".

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