العراق.. 'مدينة سيد الاوصياء' تعلن خلوها من المصابين بفيروس كورونا

2020/10/15 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت "مدينة سيد الاوصياء" التابعة للعتبة الحسينية، الخميس، خلوها من المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المدينة عبر حسابها في "فيسبوك"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، وفيما يلي نص البيان:-

"بسم الله الرحمن الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العلي العظيم

من هذه الاية الكريمة نستمد بان العتبة الحسينية المقدسة وابناء المرجعية هم السباقون في كل المحن والشدائد والمواقف المصيرية، ففي كل حين يعصف بنا انواع مختلفة من المصاعب، فتجد البعض يعجز عن فعل شي ولا يحرك ساكنا

حينها يظهر الحسينيون الحقيقيون وابناء الوطن الغيارى، ففي وقت ليس ببعيد عصفت بنا المجاميع الارهابية، فوجدنا حشدا شعبيا لبى نداء المرجعية ووطنه وتصدى لجميع براثم داعش الارهابية وكان للعتبات دورا هاما في ذلك عبر تشكيلاتها ومنتسبيها، وفي مطلع العقد الجديد جائنا تحدي جديد لايقل خطورة عن سابقه وهو فايروس كورونا المستجد، هذا الوباء الذي عصف بالعالم اجمع لقى تصدي ايضا من العتبات المقدسة بكافة الامكانيات المتاحة، وكان لمدينة سيد الاوصياء العصرية الحصة الاكبر في مواجهة هذا الوباء، حيث استقبلت اكثر من 5000 شخص بين مصاب ووافد وملامس وقدمت اكثر من 129 الف وجبة طعام وعلى مدار 7 اشهر، وكانت والجيش الابيض من دائرة صحة كربلاء تحارب الوباء ليل مع نهار وبدون كلل اول ملل ومفتخرين بهذه الخدمة ، فالكثير منهم اصيب وعاد الى العمل باسرع وقت من اجل تقديم الخدمات.

وها هنا وبعد كافة الخدمات التي قدمناها والجهود الجبارة التي بذلها منتبسوا المدينة، نعلن لكم عن خلوا مدينة سيد الاوصياء من المصابين تماما ولله الحمد

هذا وقد قامت فرقنا وبالتعاون مع الفرق المتخصصة في العتبة الحسينية المقدسة ودائرة صحة كربلاء والدفاع المدني وفرق الحشد الشعبي بتعفير المدينة بالكامل من الغرف والسويتات وجميع المرافق الاخرى، وستكون المدينة مفتوحة لاستقبال الزائريين القادمين الى زيارة سيد الشهداء الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، وأخيرا نسال الله العلي القدير ان يمن علينا وعلى كافة ابناء شعبنا العراقي بالصحة والعافية، فانه سميع مجيب" ، على حد نص البيان.

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