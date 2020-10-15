2020/10/15 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع عدم اليقين بشأن التحفيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع للجلسة الثالثة مع شكوك بشأن التحفيز) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع للجلسة الثالثة مع شكوك بشأن التحفيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).