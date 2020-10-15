متظاهرون مطالبين بوظائف يغلقون حقل الناصرية النفطي

2020/10/15 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..قال مصدر مطلع ، اليوم الخميس ، ان ” متظاهرين مطالبين بوظائف اغلقوا حقل الناصرية النفطي شمال غرب محافظة ذي قار لليوم الثاني على التوالي “.وذكر المصدر ان ” العشرات من الخريجين المطالبين بالتعيين اقدموا على غلق ابواب حقل الناصرية النفطي ، ومنع الموظفين من الدخول اليه او الخروج منه “.[…]

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