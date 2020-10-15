اعلان حالة طوارئ في ولاية شرق السودان

2020/10/15 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نوز} اعلنت الحكومة السودانية، مساء الخميس، فرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة ٣ أيام، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال العنف في الولاية، وذلك بحسب المواقع الاخبارية.

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