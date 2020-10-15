في أبرز الاحداث.. لجنة لجدولة اعادة انتشار القوات الامريكية في العراق.. والتربية تعلن مقترحات العام الجديد

2020/10/15 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة الفرات نيوز، أهم الأحداث التي جرت خلال هذا اليوم الخميس في الساحة العراقية.

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