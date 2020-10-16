من يسمع صرخة هذا -الأخرس- من أجل الحرية - جواد بولس

2020/10/16 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس من يسمع صرخة هذا "الأخرس" من أجل الحريةردت المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الثلاثاء المنصرم التماس الاسير الفلسطيني ماهر الأخرس، ابن قرية سيلة الظهر التابعة لمحافظة جنين، ورفض قضاتها الثلاثة طلب محاميته الافراج عنه بسبب تردّي حالته الصحية ووصولها الى مرحلة تنذر باحتمال موته الفجائي في كل لحظة؛ وذلك حسب افادات الاطباء الذين يتابعون مسيرة اضرابه عن الطعام، التي بدأها في يوم اعتقاله في السابع والع ......





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