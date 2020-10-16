حنة أرندت وعبور المحيط العظيم - زهير الخويلدي

2020/10/16 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " لكن ما هي الغاية التي يمكن أن تبرر، في الظروف الحالية، الوسائل القادرة على إبادة البشرية؟"عاشت حنة أرندت بين 1906 و1975 وتميزت بالجرأة الفكرية والجسارة الوجودية في الانتقال بين عالمين والهجرة من أوروبا الى العالم الحر والترحال المعرفي من الألمانية اللغة الأم الى الأنجليزية اللغة الأكاديمية.



فالصفح عند أرندت هو بالتأكيد واحد من أعظم ملكات الإنسان، وربما أكثر الأعمال جرأة، إلى حد ذلك حيث يحاول ......





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