الصدر يطلق جملة توصيات لأتباعه: لا تتدخلوا في السياسة والتعيينات .. إلا بشرط

2020/10/16 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، جملة من الوصايا لأتباعه. وذكرت الصفحة التابعة الصدرعلى موقع فيس بوك "صالح محمد العراقي" وتابعها "ناس" (16 تشرين الأول، 2020) تلك الوصايا وجاء فيها:

وصايا الصدر القائد للمقربين:

أولاً : انزعوا حب الدنيا من نفوسكم وعقولكم وارواحكم وقلوبكم.

ثانياً: أعلنوا التوبة بينكم وبين الله واكثروا من الاستغفار.

ثالثاً : أكثروا من الطاعات وقللوا ما استطعتم من المعاصي والاثام.

رابعاً : وطّنوا انفسكم على البلاء.

خامساً : كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً.

سادساً : تصدقوا عن أنفسكم وعوائلكم.

سابعاً : تحصنوا بعلوم آل البيت عليهم السلام.

ثامناً : عوائلكم أمانة في أعناقكم ..



فعلموهم على النهج الصحيح.

تاسعاً : قدموا المصالح العامة عل الخاصة.

عاشراً : كاملوا أنفسكم بالتفكر والعبادة.

حادي عشر : خصصوا من وقتكم في الله لله.

ثاني عشر : راجعوا بدقة نهج مرجعكم.

ثالث عشر : اكسبوا الاخرين وحاولوا هدايتهم ومساعدتهم

رابع عشر :حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

خامس عشر : من نسي الله نسى نفسه.

سادس عشر :منعتكم من التدخل بأمور السياسة والحكومة والتعيينات إلا من خلال الجهات المختصة فالتزموا بها.

سابع عشر : كونوا لنا وللعراق دعاة بالحق.

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