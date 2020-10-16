النقل تعلن عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية خلال أيلول الماضي

2020/10/16 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عدد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للاجواء العراقية خلال أيلول الماضي، مبينة انها بلغت أكثر من (7500) طائرة.





وقالت مدير عام الشركة، علي محسن هاشم، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، ان "عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية بلغ اكثر من (7500) طائرة خلال ايلول المنصرم" مؤكدا، "انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون اي عارض او تلكؤ يذكر" .

وأضاف هاشم، ان "الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات امنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية مما يساهم باستقطاب شركات الطيران"، مبينا، ان "عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ (6,263) طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة (1,315) طائرة خلال شهر ايلول الماضي" .

واختتم البيان بالقول: "ومن الجدير بالذكر ان الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الطيران من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية الامنة والفعالة ضمن المجال الجوي العراقي والمجال الجوي المسموح به للعراق وفقا للمعايير الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو (ICAO)".

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