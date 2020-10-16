الكاظمي ورئيس مجلس النواب يبحثان أوضاع وتحديات العراق

2020/10/16 | 00:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، مع محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صادر، اليوم، أنه استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية …

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