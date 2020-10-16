قيادي صدري يتهم جهات سياسية باختراق التظاهرات ويطرح توقعاته بشأن يوم 25-10

2020/10/16 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس، 15 تشرين الأول، 2020، جهات واحزاب سياسية باختراق التظاهرات وحرفها عن مسارها الحقيقي المطالب بالإصلاح، فيما أوضح موقفه من موعد عودتها في يوم 25 تشرين الأول الجاري قائلا :"ستكون محدودة بعددها وطرحها".

وقال الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التظاهرات الحالية مخترقة من قبل جهات واحزاب وشخصيات سياسية، دست عناصرها بين المتظاهرين ، وعملت على تغيير بوصلتها باتجاهات سلبية وابعدتها عن مسارها الحقيقي المطالب بالإصلاح".

واضاف أن "التظاهرات عندما انطلقت في تشرين الأول من العام الماضي، كسبت عاطفا شعبيا كبيرا ودعما اجتماعيا لا مثيل له، لكنها في الوقت الحالي فقدت هاتين الميزتين، بسبب اختراقها من قبل الاحزاب السياسية".

واشار الزاملي إلى أن "عودة التظاهرات يوم 25 تشرين الأول الجاري، ستكون مفتقرة للتعاطف الشعبي، ومحدودة العدد والطرح".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد اعلن الجمعة (09 تشرين الأول 2020)، 12 شرطا للتظاهر ضد الفساد والمفسدين وفق ما رأه.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، تضمن 12 شرطا من بينها :"عدم التعدي على الممتلكات العام والخاصة، وعدم صلب او قتل حتى من يعتدي على المتظاهرين".

وطالب الصدر بتغريدته "حفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليهم ولو بهتاف، وعدم غلق الجامعات والمدارس ومفاصل الدولة".

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