برشلونة يسعى لضم بول بوغبا بالمجان

2020/10/16 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد في الانتقال إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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