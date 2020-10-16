2020/10/16 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} غصت محافظة النجف الاشرف، مساء الخميس، بحشود الزائرين لاحياء مرسم ذكرى وفاة الرسول الاكرم "صلى الله عليه واله وسلم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. النجف تغص بحشود الزائرين في ذكرى وفاة الرسول {ص}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. النجف تغص بحشود الزائرين في ذكرى وفاة الرسول {ص}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).