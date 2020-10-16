السعودية: تصاريح تطبيق

2020/10/16 | 00:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن تطبيق اعتمرنا والتصاريح الصادرة منه مجانية ولا يوجد رسوم إلا أجور النقل الاختيارية في حال رغبة المعتمر أو الزائر.وأوضحت وزارة الحج والعمرة، يوم الخميس، أنه تم توسيع المقاعد المتاحة للعمرة على …

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