اكتشاف وتطوير اختبار سريع لـ”كورونا” تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق

2020/10/16 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعيش العالم اليوم تحت الضغط المستمر الذي سببه انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي 2020 وهو ما جعل العديد من الدول لإتخاذ إجراءات سلامة معقدة وصارمة ومنها اجراء الفحوصات للقادمين للدول او لكل من يشك بحمله لأعراض فيروس كورونا.لكن الفحوصات في اغلب الأوقات بالوقت الحالي قد تستمر لساعات طويلة او قد تاخذ […]

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